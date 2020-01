Shenmue 4 è già nei pensieri degli sviluppatori? Lakshya Digital ne parla

Spesso tendiamo a dare il merito dello sviluppo di un videogioco a un singolo team o, addirittura, a una singola persona, ma in realtà le opere che più amiamo sono frutto degli sforzi di moltissimi individui, spesso esterne al team di sviluppo “originale”. Alle volte si fa ricorso a team esterni per componenti come il motion capture, altre volte anche per la “semplice” creazione di vari elementi in-game come modelli poligonali e texture. Un esempio è Lakshya Digital, team (sconosciuto ai più) che ha lavorato a molti giochi famosi come Kingdom Hearts 3, la serie di WWE e Shenmue 3. Ora, tramite la propria pagina Facebook la società parla di Shenmue 4.

Vediamo il loro messaggio, in traduzione: “Lakshya si congratula con YS Net Inc. per il rilascio di Shenmue 3. È stato un onore per Lakshya lavorare a un gioco così iconico. Molti fortunati membri di Lakshya hanno avuto la possibilità di creare 83 personaggi, durante un anno di lavoro. È grazie al supporto di Yu Suzuki-san, CEO di YS Net Inc, e dell’intero team che abbiamo avuto modo di fornire soluzioni efficaci e creare contenuti di alta qualità. Non vediamo l’ora di lavorare a Shenmue 4 al più presto!”

La parte più interessante, ovviamente, è proprio il commento finale. Ovviamente è improbabile che si tratti di un vero annuncio di Shenmue 4, quanto più di un augurio di successo per YS Net.

Il terzo capitolo della serie, inoltre, pur avendo soddisfatto le aspettative dei fan storici, non è stato accolto in modo estremamente positivo da critica e largo pubblico. Non abbiamo accesso a dati precisi, ma non sembra probabile che Shenmue 3 abbia venduto un gran numero di copie. Diteci, voi sperate in Shenmue 4? Yu Suzuki, ricordiamolo, ha detto che la storia non è affatto conclusa con il terzo capitolo, quindi pare che le idee non manchino.