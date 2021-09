Sherlock Holmes rimandato il gioco next-gen, la nuova data di uscita

Gli sviluppatori di Sherlock Holmes Chapter One hanno recentemente comunicato, nell’account Twitter ufficiale del gioco, che la data di rilascio del titolo per le versioni per PS4 e Xbox One è slittata. A detta dei produttori, questa scelta è dovuta semplicemente alla necessità di maggior tempo da dedicare a queste console, e hanno assicurato i fan che lo sviluppo è ancora in corso come di consueto.

Al momento non è ancora chiara quale sarà la nuova data di rilascio per queste versioni del gioco. Sempre tramite gli sviluppatori, però, sappiamo che questa verrà rimandata soltanto di un paio di settimane, per cui non ci sarà molto da attendere prima di poter mettere mano su Sherlock Holmes anche tramite le console di vecchia generazione. Ad ogni modo, presto avremo comunque più dettagli circa il rilascio del titolo per queste versioni, per cui non resta che attendere nuove informazioni da parte della casa di sviluppo, Frogwares.

Per quanto riguarda il lancio dell’opera sulle altre versioni, invece, questo è rimasto invariato. Come menzionato nello stesso tweet, infatti, Sherlock Holmes per PC, Xbox X/S e PS5 verrà rilasciato nell’autunno di quest’anno come già precedentemente annunciato, e i lavori sulle console di vecchia generazione non intaccheranno quelle della nuova e della versione per computer.

If there's one tweet you read today, read this one here. Important Sherlock Holmes Chapter One info below. pic.twitter.com/keP3bYhiat — Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) September 14, 2021

Anche in questo caso non è ancora ben chiara la data di rilascio del titolo: con tutte le informazioni che si hanno fino ad adesso sappiamo soltanto, appunto, che il gioco sarà disponibile dall’autunno. Tuttavia gli sviluppatori hanno annunciato che il 16 settembre risponderanno a “una delle domande a loro più richiesta”, menzionando di avere novità importanti per gli utenti e raccomandando il pubblico di rimanere connesso sui loro profili social nei prossimi giorni. Possiamo ipotizzare, quindi, che la data di rilascio di Sherlock Holmes possa essere annunciata proprio in questa ricorrenza.