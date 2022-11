Atlus ha deciso di celebrare il primo anno di vita di Shin Megami Tensei V attraverso un particolarissimo omaggio artistico di Masayuki Doi, festeggiando anche un altro importante traguardo raggiunto dal titolo stesso. Pubblicato per la prima volta l’11 novembre del 2021, questo titolo ha dato immediatamente da riflettere al grande pubblico, arrivando nel tempo a confermare il proprio e specifico valore.

Atlus ha quindi rivelato anche che Shin Megami Tensei V ha raggiunto e superato il milione di copie vendute, complessivamente parlando, in tutto il mondo, superando qualsiasi aspettativa in merito. Un numero così alto di unità acquistate stupisce per via della percezione generale che questa serie di videogiochi ha da sempre avuto da parte del grande pubblico, e anche per le tematiche complesse che si possono riscontrare al suo interno. La serie che Shin Megami Tensei V prosegue da sempre si rivolge a una nicchia di giocatori abbastanza chiusa, o comunque non troppo elevata in generale, forse anticipando l’impatto futuro che questi giochi di ruolo giapponesi potrebbero mirare a raggiungere.

Al centro del videogioco troviamo la macabra storia di un omicidio in cui il nostro protagonista s’imbatte in questa Tokyo moderna e dai tratti contemporanei. Partendo da ciò la trama si sviluppa prendendo una strada del tutto inattesa e proiettando il giovane in una sorta di realtà alternativa/futuro, in cui la gigantesca metropoli si trasforma in una terra desolata e post-apocalittica, riconosciuta in un nuovo nome: Da’at. In questo contesto la magia e i classici elementi appartenenti alla sfera del sovrannaturale prendono vita e forma tangibile, proiettando il giocatore in un contesto in cui esseri demoniaci circolano indisturbati, anticipando una futura battaglia in cui il bene e il male assumeranno forme del tutto inedite.

L’accoglienza generalmente positiva, da parte della critica, di Shin Megami Tensei V ha confermato ulteriormente le sue potenzialità, invitandovi a scoprirle ancora oggi, a un anno di distanza dalla sua pubblicazione.