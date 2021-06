Shin Megami Tensei V, la data di uscita trapela online

Il sito ufficiale di Shin Megami Tensei V potrebbe aver anticipato diversi annunci legati al gioco in arrivo all’E3 del 2021. Come riportato online, infatti, alcune informazioni sono emerse a causa di un update della pagina web, lanciato probabilmente con troppo anticipo. Tra i dettagli più importanti c’è ovviamente la data di uscita, che ha fatto la sua comparsa, prendendo in contropiede il direct di Nintendo previsto per il 15 giugno 2021.

Stando a quanto emerso dalla pagina Internet ufficiale del gioco, Shin Megami Tensei V dovrebbe essere lanciato l’11 novembre 2021. Se è vero che il sito fa riferimento al mercato giapponese, Atlus aveva già espresso la volontà di una release globale lo stesso giorno del day one in Giappone. Se i piani in corsa non sono cambiati, dunque, a novembre il titolo uscirà anche in Nord America ed Europa ma ovviamente come di consueto in questi casi occorre prendere il tutto con le pinze, non essendoci conferme dirette da parte di publisher e sviluppatore.

Per quanto riguarda invece gli altri dettagli emersi dal sito ufficiale, possiamo quasi bollarli come ufficiali. Da quanto emerge dal sito web ufficiale, Shin Megami Tensei 5 farà vestire ai giocatori i panni di uno studente delle scuole superiori, che dovrà scappare da un misterioso mondo desertico chiamato Da’at, dove è rimasto intrappolato a causa di un incidente. Il nome del personaggio principale è Nahobino e si ritrova incastrato in una battaglia tra Dei e Demoni, alcuni di questi disegnati dal character designer Masayuki Doi.

Oltre all’edizione standard, infine, Atlus lancerà anche un’edizione speciale di Shin Megami Tenesi V. Chiamata Forbidden Nahobino Box, la speciale edizione sarà ovviamente una Limited Edition. Dettagli ufficiali su un eventuale lancio in Occidente o comunque la conferma dei contenuti devono essere ancora divulgati. Per scoprirne ogni dettaglio dunque sarà necessario attendere l’E3 2021. Vi aggiorneremo non appena ci sanno informazioni ufficiali in merito.