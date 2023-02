Siamo solo ai primi mesi del 2023 e abbiamo già una quantità impressionante di grandi titoli da giocare. Tra questi c’è anche il sorprendente Hi-Fi Rush, il nuovo gioco di Tango Gameworks che è stato annunciato e rilasciato nel giro di pochi istanti. Ora, dopo un successo così incredibile, sembra che ci siano in atto una serie di importanti cambiamenti all’interno dello studio giapponese, a partire dalla dipartita dal team di Shinji Mikami.

Sicuramente conoscerete Mikami per il suo grande lavoro fatto con la saga di Resident Evil, ma nel suo curriculum c’è anche la creazione di Tango Gameworks. Dopo l’apertura nei primi anni 2010, lo studio di sviluppo nipponico ha esordito con ben due capitoli della serie survival horror The Evil Within, con il primo capitolo che fu diretto proprio da Shinji Mikami. Nel corso degli ultimi anni, invece, il team ha rilasciato altri due giochi: Ghostwire Tokyo e il già citato Hi-Fi Rush.

Ora, dopo oltre dodici anni di attività, Shinji Mikami ha comunicato che sta per lasciare il suo studio. Il fondatore e figura chiave di Tango Gameworks ha fatto da mentore a diversi giovani sviluppatori che hanno lavorato in Tango Gameworks fin dai primi anni del team, e ora questo studio è pronto per andare avanti con le proprie gambe. È già stato confermato che il team continuerà il supporto post lancio dei due giochi più recenti: Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush.

Tango Gameworks' founder Shinji Mikami is leaving the studio

"Mikami-san has been a creative leader & supportive mentor to young developers at Tango for 12 years through his work on the Evil Within franchise, Ghostwire Tokyo, and of course, Hi-Fi Rush."

— Wario64 (@Wario64) February 23, 2023