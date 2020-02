Shovel Knight 2 è nei pensieri di Yatch Club Games, ma non è ancora in sviluppo

Shovel Knight è sicuramente uno dei videogiochi indie più di successo degli ultimi anni, e grazie al costante supporto di Yacht Club Games il titolo è ancora molto giocato grazie alla quantità degli aggiornamenti rilasciati nel tempo. Gli appassionati si sono molto affezionati al mondo e ai personaggi creati da Yatch Club Games, tanto che lo stesso studio ha più volte dichiarato di aver intenzione di espandere il proprio universo sia con spin-off che con dei sequel.

Per quanto riguarda gli spin-off, Shovel Knight Dig è già in fase di sviluppo, ma fino ad oggi non c’erano ancora notizie riguardo a un vero e proprio secondo capitolo. In una recente intervista rilasciata alla redazione di DualShockers, Sandy Gordon di Yacht Club Games ha detto che anche se lo sviluppo di Treasure Trove si è concluso, ciò “non segnerà la fine di Shovel Knight” aprendo le porte a nuovi giochi.

Inoltre, Gordon afferma che il team di sviluppo sta già pensando a Shovel Knight 2, ma al momento non c’è nulla del genere in sviluppo. “Sono sicuro che ad un certo punto faremo un sequel. È un qualcosa a cui pensiamo e di cui parliamo molto. C’è ancora molto da fare con Shovel Knight”.

Proprio ieri Yacht Club Games ha annunciato che lo studio è al lavoro su due nuovi progetti ancora sconosciuti. Nel frattempo, il team pubblicherà il platform d’azione in stile retrò sviluppato da Mechanical Head Studios, Cyber Shadow, questo autunno. Cosa ne pensate delle parole di Sandy Gordon?