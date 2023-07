Fan di Shrek a raccolta: dopo ben 25 anni dalla sua ultima apparizione in un videogioco, l’orco più amato di tutti è pronto a tornare nelle vostre console. No, non si tratta del remake del magnifico gioco su Shrek 2 uscito per PlayStation 2, bensì di un nuovo titolo basati sulle opere DreamWorks.

Il gioco in questione è DreamWorks All-Star Kart Racing: nel kart game saranno presenti oltre 20 personaggi giocabili provenienti dai film d’animazione DreamWorks, tra cui, ovviamente Shrek, ma anche Po, Tigre, Baby Boss, Il Gatto con gli Stivali, Hiccup (da Dragon Trainer), Astrid e molti altri. Ognuno avrà il proprio veicolo con cui partecipare alle corse, insieme a opzioni per la personalizzazione.

Potremo aspettarci ambientazioni familiari come il Regno Lontano, Lontano di Shrek, Bergen Town da Trolls, il Regno dello Spirito di Kung Fu Panda, l’azienda Baby Corp da Baby Boss e lo Zoo di New York City da Madagascar. Tra le modalità disponibili ci sarà quella online a 8 giocatori, oltre alle partite locali da 4 giocatori con split-screen.

Sono passati ben 12 anni da quando DreamWorks Super Star Kartz venne rilasciato su Xbox 360, Wii, PlayStation 3, Nintendo DS e 3DS, rappresentando l’ultimo gioco DreamWorks Animation a essere pubblicato da Activision.

DreamWorks All-Star Kart Racing uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X and S, Xbox One e PC nel corso del 2023, con la pubblicazione da parte da GameMill Entertainment.