Oltre a Epic Mickey, Disney aveva in lavorazione un nuovo gioco, basato però su Paperino. Chiamato Epic Donald, il titolo non vide mai la luce e nel 2016 alcuni concept art emersero online, ma oggi abbiamo la prova definitiva di quel progetto: un breve video di gameplay, pubblicato da un canale YouTube che afferma di averlo ricevuto in forma anonima.

Lo spezzone di gameplay, di pochi secondi, è stato pubblicato dal canale YouTube Slope’s Game Room, in un lungo video dove si svelano alcune ragioni del perché determinati giochi Disney siano stati cancellati. Tra questi esiste anche Epic Donald, un gioco del tutto simile a Epic Mickey ma con protagonista proprio Paperino. La build di gameplay da cui è stato tratto risale al 2012, proprio l’anno in cui il secondo gioco di Topolino debuttò per PC, Nintendo Wii, PlayStation 3 e Xbox 360.

Nella clip, che potete osservare anche voi al minuto 18:41 grazie al video poco più in basso, si può notare Paperino esplorare alcuni angoli di una Paperopoli decisamente più dark e oscura, in pieno stile Epic Mickey. Il progetto venne cancellato poco meno di un anno dopo il suo greenlight da parte di Disney, nei primi mesi del 2013. Successivamente, il colosso dell’intrattenimento decise di chiudere anche la sua etichetta dedicata alla pubblicazione autonoma dei suoi videogiochi, cosa che portò anche alla sospensione del progetto Infinity.

Nel corso degli anni erano emerse altre prove dell’esistenza di un gioco con protagonista Paperino. Ora però, grazie a questi pochi secondi di gameplay, ne abbiamo la conferma. C’è stato davvero un momento in cui il papero più sfortunato (e simpatico) del mondo poteva essere nuovamente protagonista di un videogioco. E ora non resta che domandarci una cosa: la mancata realizzazione è stata un’occasione mancata oppure è stato meglio così? Domande a cui purtroppo non riusciremo mai a dare una risposta definitiva.