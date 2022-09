Nel panorama degli FPS, Embark Studios si prepara finalmente a giocare la sua carta. Il team di sviluppo e publisher, fondato da diverse personalità dell’industria, tra cui Patrick Söderlund, ex di Electronic Arts, ha infatti svelato il gameplay di uno dei suoi nuovi progetti, ovvero The Finals. Si tratta di un first person shooter appunto, che presenterà un ambiente completamente distruttibile.

In pieno stile Battlefield, dove nei vecchi giochi l’ambiente di gioco era a disposizione dell’utente, anche in The Finals sarà possibile distruggere palazzi e il terreno per prendersi un vantaggio. Per svelare tutte le caratteristiche del gioco Embark Studios ha pubblicato un primo video di gameplay, che trovate poco più in basso.

Nel filmato è possibile vedere l’ottima qualità realizzativa di The Finals, così come tutte le caratteristiche del gioco. Il video si concentra proprio sulla distruzione dell’ambiente e dell’arena virtuale. “Potete giocare come volete, scegliendo il vostro stile di gioco in questo FPS con la possibilità di scalare le classifiche dei tornei e guadagnarvi la fama”, si legge nella descrizione del video. Si tratta di uno sparattutto competitivo e a squadre: sarà dunque necessario radunare un team di giocatori. “Certo, potete limitarvi a sparare, ma i concorrenti che fanno dei curatissimi ambienti virtuali la propria arma hanno più probabilità di avanzare, quindi fate tutto ciò che potete immaginare in nome della vittoria, radete al suolo le arene, fate schiantare palle da demolizione contro gli avversari! Perché sparare e basta, quando potete abbattere interi edifici?”, si legge nella descrizione presente su Steam.

The Finals al momento non ha ancora una data di uscita. Il 29 settembre però si terrà un playtest su Steam: sarà probabilmente l’unica occasione per poter provare il titolo. Per poter essere selezionati sarà necessario compilare un form che trovate sul sito ufficiale del gioco, che trovate a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura dal mondo dei videogiochi.