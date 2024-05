Altri giochi Xbox in arrivo su PlayStation, Halo compreso

Non è la prima volta che Jez Corden di Windows Central si sbilancia su dichiarazioni riguardanti i titoli Xbox in arrivo su PlayStation, ma questa volta sembra avere informazioni più specifiche. Sarebbero infatti sviluppo ulteriori titoli di proprietà di Xbox anche per la piattaforma PlayStation. Questi giochi, attualmente sotto il codename "Latitude", includerebbero titoli "potenzialmente ovvi che ci si aspetterebbe".

Corden ha indicato che questa nuova direzione strategica è incentivata dall'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, e dalla CFO Amy Hood. Entrambi puntano ad aumentare i margini di profitto di ogni dipartimento adottando un approccio senza limiti riguardo ai giochi che potrebbero essere trasferiti sulle piattaforme concorrenti.

Uno dei giochi menzionati da Corden è Halo, sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale. Tuttavia, viene considerata una possibilità logica vista la buona riuscita di Sea of Thieves su PlayStation. Nel febbraio 2024, Xbox ha pubblicato un "Business Update" che chiarisce questo cambio di strategia, menzionando il rilascio di quattro dei suoi giochi anche su piattaforme concorrenti, risultati essere un grande successo.

A ogni modo, Microsoft non ha intenzione di abbandonare il settore hardware: sono emerse notizie di un nuovo modello di Xbox Series X senza lettore e si parla dello sviluppo di un sistema Xbox di prossima generazione, oltre a un possibile dispositivo handheld.