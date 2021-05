Sierra, Ken Williams torna al lavoro su un nuovo gioco

Ken e Roberta Williams, i fondatori di Sierra, sono al lavoro su un nuovo gioco. La notizia è stata diffusa da un canale YouTube che tratta esclusivamente avventure narrative e grafiche, dopo un primo contatto con il modellatore e programmatore attualmente in forza al team di sviluppo. Si tratta di un ritorno decisamente importante, considerato che la coppia (marito e moglie e partner nello sviluppo di videogiochi) si erano ritirata dalle scene, salvo una comparsa nel 2014 ai The Game Awards per ritirare un premio alla carriera nel mondo dei videogiochi.

Al momento non ci sono molti dettagli in merito. Sierra non è più collegata direttamente a Roberta e Ken Williams, quindi da quello che si deduce è che i due siano al lavoro su una produzione indipendente. In realtà, come specificato qualche ora dopo il lancio della notizia, al lavoro sul titolo c’è solamente Ken: Roberta sarebbe comunque coinvolta ma il design e buoan parte del lavoro è solamente nelle mani del marito, come specificato in un lungo post su Facebook. I ruoli, dunque, si sono invertiti: inizialmente infatti era Roberta a creare i videogiochi, mentre Ken era più concentrato sul ruolo di CEO di Sierra.

Lo stato dei lavori dei due ex di Sierra al momento è ancora nelle fasi iniziali. Nonostante Ken Williams sia decisamente ottimista, considerando addirittura una release nel 2021, solo ora il modellatore e programmatore 3D si sta occupando delle grafiche. Il beta testing dovrebbe partire idealmente tra luglio e agosto ma appare chiaro che occorrerà saperne di più nei prossimi mesi. Non conoscendo comunque la scala dell’opera (ma difficilmente si tratta di un open world o comunque di un gioco enorme) la possibilità di avere tra le mani qualche update nel corso delle prossime settimane è ridotta al lumicino ma mai dire mai.

Nel corso degli anni di attività, Sierra si è distinta per la produzione di avventure grafiche divertenti, profonde e che hanno segnato radicalmente il progresso del genere. Tra le saghe più iconiche si ricordano sicuramente le serie di King’s Quest, Leisure Suit Larry, Lords of the Realm e Police Quest. Altri giochi di rilievo a cui il team ha lavorato sono stati F.E.A.R., World in conflict, Half-Life e Homeworld.