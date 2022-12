Sloclap Studio aveva anticipato l’arrivo di novità per Sifu e ha mantenuto la sua promessa. Nella giornata odierna, infatti, il team di sviluppo dietro il gioco ha svelato la lavorazione del porting per console Xbox del gioco. Non solo però nuove versioni del titolo, ma anche l’arrivo di una nuova modalità di gioco.

Andiamo con ordine: l’arrivo di Sifu su console Xbox (Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X) è previsto per il 2023. Una data di uscita precisa ancora non è stata annunciata, ma è molto probabile che sarà svelata a ridosso della release. Oltre alle console Microsoft, nel 2023 il gioco debutterà anche su Steam, dopo quasi un anno di esclusività per Epic Games Store: la versione originale del gioco era infatti disponibile solamente sullo store di Tim Sweeney e venne lanciato l’8 febbraio 2022.

Oltre al porting del gioco, Sloclap ha anche annunciato l’arrivo della modalità Arenas, che permetterà probabilmente di sfidare più combattenti in alcune ambientazioni. La modalità sarà da marzo 2023 ed è stata presentata nel corso della giornata odierna con un trailer che potete trovare poco più in basso.

Get your first look at the new Arenas mode coming to Sifu!

Arenas arrives on all platforms in March as part of a free update that coincides with the game also coming to Xbox and Steam. pic.twitter.com/l3DbydcOVK

— IGN (@IGN) December 20, 2022