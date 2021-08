Sigil 2 è realtà: John Romero al lavoro sul sequel

John Romero, co-autore di Doom, sta lavorando a Sigil 2, sequel di un famoso episodio non ufficiale dello sparatutto che lo sviluppatore realizzò in occasione dei 25 anni della saga. Ai tempi la megawad Sigil fu un successore spirituale di Doom mentre il franchise passava sotto Bethesda per la pubblicazione di nuovi titoli come Doom Eternal.

Il primo Sigil offriva ai giocatori nove livelli inediti da affrontare, affiancati da 9 deathmatch. L’ambientazione, come al solito, era nelle profondità più recondite dell’Inferno, tra creature demoniache da abbattere e tante sfide. La notizia che adesso un Sigil 2 sia in produzione proprio tra le mani di chi ha creato sia Doom che Sigil, sta sorprendendo molti fan dato che si pensava l’episodio precedente fosse semplicemente una celebrazione del retaggio di Doom dopo 25 anni di storia.

Sigil 2, secondo quanto rivelato proprio da John Romero a Bridgeburner, sarebbe in sviluppo su Doom 2. Lo sviluppatore ha ammesso che ci saranno nuovi livelli da affrontare, con nuovi combattimenti ardui da affrontare per i giocatori, ma ha anche riferito che potrebbe essere l’ultimissima esperienza di Romero con questi episodi non ufficiali di Doom. Il motivo? Romero lavorerà a Quake dopo che sarà completato Sigil 2.

Al momento Romero non ha mostrato ancora nulla di Sigil 2, e non siamo neanche in grado di sapere a che punto sia il progetto. Sembra che lo sviluppatore voglia prendersi il suo tempo nel portare a termine questo lavoro, quindi è plausibile che ci vorranno ancora settimane o mesi prima di avere i primissimi dettagli del videogioco. Nel frattempo, parlando della famiglia Romero e della loro software house Romero Games, sua moglie Brenda sta lavorando con Paradox Interactive per Empire of Sin, uno RPG tattico su griglia ‘alla XCOM’ ambientato nella Chicago degli anni ’20 e del proibizionismo, un videogioco uscito a fine 2020 e del quale potete trovare una nostra recensione qui.