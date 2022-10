La serata di ieri è stata speciale e indimenticabile per gli appassionati dei giochi horror e soprattutto di Silent Hill. Dopo anni di insistenti rumor finalmente Konami ha vuotato il sacco in via ufficiale svelando una manciata di nuovi progetti legati alla serie horror. Il pezzo forte è stato il remake di Silent Hill 2, capitolo che è ritenuto dai fan il più importante non solo per la saga, ma anche uno dei videogiochi horror migliori di sempre.

Il peso del ritorno di un gioco così importante è sulle spalle di Bloober Team, ma il team polacco non è solo a riportare in vita questo grande classico, dato che attorno al remake ruotano personalità che hanno dato vita al gioco originale come il game designer Masahiro Ito e il compositore Akira Yamaoka. Ora, mentre del remake di Silent Hill 2 si sa ancora poco, la pagina Steam del gioco ci permette di conoscere una serie di dettagli molto importanti per chi vorrà giocare a tale remake su PC.

Parliamo dei requisiti di sistema che permetteranno di giocare al remake di Silent Hill 2 su PC. Nello specifico sono stati pubblicati sia i requisiti minimi che quelli raccomandati, e soprattutto in questi ultimi è possibile notare un consiglio importante sul sistema operativo richiesto per far girare il remake. Nello specifico per giocare al nuovo titolo Bloober in full HD, 60 FPS e con i settaggi medi viene consigliato l’utilizzo del sistema operativo Windows 11.

Vediamo insieme e nel dettagli i requisiti di Silent Hill 2 che sono apparsi in queste ore su Steam.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 x64

Processore: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080

DirectX: Versione 12

Spazio libero: 50 GB

Requisiti raccomandati

Sistema operativo: Windows 11 x64

Processore: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 2080RTX or AMD Radeon 6800XT

DirectX: Versione 12

Spazio libero: 50 GB

Al momento questo è quanto sappiamo di nuovo sul remake di Silent Hill 2 di Bloober Team. Ancora nessuna finestra di lancio all’orizzonte, ma siamo certi che nei prossimi mesi il gioco tornerà a mostrarsi.