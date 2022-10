A poco meno di una settimana dal ritorno di Silent Hill, gli amanti della serie survival horror di Konami continuano a portare avanti più di qualche chiacchiera su quelli che sono i nuovi giochi annunciati. Tra questi c’è stato anche il tanto vociferato remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team insieme ad alcune importanti personalità che diedero vita al capitolo originale su PlayStation 2. Ora, proprio una di queste figure ha voluto sfatare un mito che andava avanti ormai da anni.

Si tratta di Masahiro Ito, l’art director che si è occupato di ideare e creare tutte le creature mostruose presenti in Silent Hill 2, sì compreso l’iconico Pyramid Head. Proprio di recente Ito si è aperto a diverse discussioni con i fan della serie horror su Twitter, e tra queste l’art director ha voluto svelare un falso mito che i fan del secondo capitolo di Silent Hill avevano ormai assodato come un qualcosa di concreto e premeditato dal Team Silent.

Nello specifico, parliamo di una scena iconica dell’originale Silent Hill 2 dove James, il protagonista, si trova davanti a uno specchio. Proprio questa scena è stata tra le più discusse dalla fan-base della saga Konami, tanto che, nel tempo, in molti sono arrivati a vederci del simbolismo all’interno di essa, con lo sguardo di James nel riflesso dello specchio che sembra guardare direttamente il giocatore.

Ora, in un recente Tweet, Masahiro Ito ha sfatato questo mito, andando a dichiarare che James non guarda affatto il giocatore in quella scena iconica. A dimostrazione di questa tesi Ito ha pubblicato anche un’immagine con un’illuminazione molto alta, la quale svela che lo sguardo del riflesso di James non si cura della presenza del videogiocatore oltre il monitor. Chi meglio di una persona che ha lavorato in modo attivo al gioco originale può sfatare o confermare questo mito?!