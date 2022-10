I tanti annunci rilasciati da Konami il 19 dicembre hanno totalmente sorpreso il pubblico degli appassionati, regalando loro tantissimo materiale su cui speculare in attesa di nuove informazioni ufficiali. Nella miriade di nuovi lavori e titoli in sviluppo avremo la possibilità, in futuro, di giocare anche a Silent Hill 2 Remake, con nuove rivelazioni che parrebbero far ben sperare.

Silent Hill 2 VR

Mateusz Lenart (Creative Director e Lead Designer) e Motoi Okamoto (produttore) hanno parlato del progetto di Silent Hill 2 Remake sul PS Blog, rassicurando tutti gli appassionati riguardo al fatto che la Next Gen influirà in maniera estremamente positiva sul titolo, trasformandone le possibilità dal punto di vista della fruizione. Sono passati parecchi anni da quel lontano 2002 in cui il titolo originale vide la luce, con la tecnologia e l’approccio stesso al medium ben differente da allora. Le attuali possibilità, almeno in base alle loro parole sul blog, miglioreranno di gran lunga un’esperienza originale che a oggi sembra lontanissima, dal punto di vista strutturale.

Grazie all’’SSD di PS5, infatti, Silent Hill 2 Remake troverà un nuovo respiro, implementando un approccio contemporaneo in un sistema che può soltanto migliorare: “Grazie allo streaming superveloce dei dati, i giocatori non vedranno alcuna schermata di caricamento mentre esplorano senza soluzione di continuità l’intera città di Silent Hill”.

Non soltanto quindi una maggior fluidità generale dell’intera azione, ma un ampliamento delle possibilità di esplorazione precedenti, con un contesto urbano più libero: “Armati di queste tecnologie, speriamo di rendere Silent Hill 2 un’esperienza ancora più straziante e indimenticabile per i fan vecchi e nuovi. Siamo certi di poter rendere giustizia a questo classico di culto e di poter dare nuova vita al suo gameplay. Il risultato finale sarà un gioco di Silent Hill con un aspetto e un suono migliori di qualsiasi altro gioco precedente. Anche se lo sviluppo non è ancora terminato, non vediamo l’ora che i fan lo sperimentino”. Non ci resta quindi che affidarci a queste loro parole, in attesa di nuovi dettagli in merito.