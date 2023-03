Nell’industria dei videogiochi esistono due parametri per il successo: il primo è quello relativo alle vendite, il secondo invece è l’accoglienza (di critica e pubblico) nei confronti di un determinato prodotto. E se per quanto riguarda le copie vendute Silent Hill 2 Remake potrebbe trovarsi in un’ottima posizione, per Sam Barlow, autore di alcuni vecchi videogiochi del franchise e di alcuni degli FMV più amati da pubblico e critica, Bloober si è presa un enorme rischio per la realizzazione.

Barlow ha espresso i suoi sentimenti in un’intervista di PCGamesN, avvenuta nel corso della GDC 2023. Barlow non ha ovviamente tutti i torti in merito: molto spesso i remake o le versioni rimasterizzate possono deludere i giocatori e la critica specializzata, tanto che il game designer e autore ha paragonato Silent Hill 2 Remake a un vero e proprio bicchiere di vino avvelenato. “Voglio augurare buona fortuna a Bloober, perché non so come si possa realizzare qualcosa di questo genere senza rendere tristi le persone”, le parole di Barlow.

In realtà Barlow si è però sbagliato. Nella sua intervista il game designer e autore ha parlato espressamente di remaster, mentre invece l’opera di Bloober Team è in realtà un vero e proprio remake. E di remake di successo ce ne sono stati diversi, come per esempio Resident Evil 2 e Resident Evil 4 (che potete acquistare su Amazon).

Al momento non si conosce ancora la data di uscita di Silent Hill 2 Remake. Il gioco però sembra oramai pronto ed è molto probabile che maggiori informazioni in merito al suo debutto saranno divulgate da Konami e dal team di sviluppo nel corso dei prossimi mesi. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità e dettagli in merito. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.