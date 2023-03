Tra i diversi nuovi progetti legati alla saga di Silent Hill annunciati qualche mese fa, il remake del secondo capitolo è senza dubbio il titolo che attirando più entusiasmo. Konami ha affidato l’arduo compito di riportare in vita le avventure orrorifiche di James Sunderland ai ragazzi di Bloober Team, già autori di Layers of Fear e The Medium, e proprio il team polacco ha recentemente svelato una serie di nuovi interessanti dettagli su Silent Hill 2 Remake.

Il team di sviluppo è tornato a parlare di uno dei propri nuovi progetti durante una recente intervista rilasciata alla redazione di PAP Business. A parlare è stato Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, il quale ha svelato che lo sviluppo di Silent Hill 2 Remake è ormai quasi terminato. “Silent Hill 2 tecnicamente è pronto. Questo non significa che lo sviluppo è finito, ma ci siamo vicini”.

Una buona notizia, dato che fin dall’annuncio ufficiale non era mai stato reso noto in che stato dello sviluppo si trovasse il remake. Ma questa bella novità è accompagnata anche da un dettaglio decisamente più nebbioso. “Tuttavia, la questione riguardo al rilascio spetta ai nostri partner, come sarà la promozione e quando uscirà il titolo non è direttamente nelle nostre mani”, ha concluso Piotr Babieno.

Come sottolinea il CEO di Bloober Team, la decisione finale riguardo alla data di uscita di Silent Hill 2 Remake non spetta a loro, ma a Konami. È probabile, quindi, che anche se lo sviluppo del gioco sia ormai quasi al capolinea, potrebbe passare del tempo prima di conoscere una finestra di lancio più dettagliata e, solo in seguito, ritrovarci il titolo tra le nostre mani.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.