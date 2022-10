Come già annunciato da Konami, il 19 ottobre 2022 è la serata di Silent Hill. Lo studio nipponico, durante una live streaming sul canale YouTube del gioco, ha condiviso svariati annunci relativi al futuro della serie. Tra questi, oltre a ben due nuovi titoli tra cui Silent Hill f e un nuovo film, troviamo anche uno dei reveal più interessanti della serata: Silent Hill 2 avrà un remake.

Il trailer ci riporta nella spaventosa Silent Hill e mostra il modo in cui James Sunderland torna nella cittadina ricoperta da nebbia e creature inquietanti dopo tre anni dalla morte della sua amata. Il video è di stampo cinematico e mette in risalto il lavoro fatto dagli sviluppatori sul comparto grafico. Sfruttando la potenza dell’Unreal Engine, infatti, Blooper è riuscita a svecchiare alla grande la grafica di Silent Hill 2 e riportarlo al passo con questa generazione di videogiochi.

Le informazioni che sono state leakate nel corso della giornata si sono rivelate vere. Il remake di Silent Hill 2, infatti, sarà esclusiva PlayStation 5 e sarà sviluppato da Blooper, team che ruota attorno a Konami. L’esclusiva, tuttavia, sarà soltanto temporale perché il gioco arriverà anche su PC dopo 12 mesi di permanenza limitata alla console di casa Sony. Gli sviluppatori hanno, inoltre espresso la loro opinione sul fare un remake del titolo e su come intendono lavorare per mantenerne l’esperienza originale. Nonostante mescolare il vecchio con il nuovo non sia un compito semplice, infatti, il titolo si dimostra ottimista sul risultato finale che sembra confermato anche dalle immagini mostrate durante l’evento.

Oltre all’annuncio di Silent Hill (di cui, nell’attesa, potete acquistare il blu-ray su Amazon), l’evento appena conclusosi ha mostrato diversi altri titoli in sviluppo presso Konami e collegati alla serie. Come sempre, noi di Tom’s Hardware abbiamo seguito l’evento e riporteremo tutte le notizie rivelate. Inoltre, arriverà presto un nostro recap contenente tutti gli annunci della serata. Restate sintonizzatevi per non perdervi nulla del ritorno di questa iconica saga horror.