Silent Hill 2, c’è un nuovo aggiornamento per il remaster realizzato dai fan

In attesa di verificare le varie voci su un nuovo capitolo della serie o un possibile reboot, la community di appassionati e modder si dà da fare per aggiornare e migliorare uno dei capitoli più apprezzati. Silent Hill 2 Enhanced Edition è infatti una raccolta di mod che rende compatibile la versione per PC del gioco con i sistemi attuali.

Tra gli elementi introdotti ci sono il supporto al 16:9, opzioni di risoluzione video più elevate, caratteri e oggetti 2D upscalati e ancora l’audio originale e gli stessi effetti della nebbia della versione PlayStation 2, due aspetti particolarmente importanti dato che nel remaster per console Silent Hill HD Collection non erano stati inizialmente riprodotti a dovere. Silent Hill 2 Enhanced Edition in questi giorni è arrivato al suo quarto aggiornamento che aggiunge una serie di rifiniture che trovate illustrate in questo video che permette anche di farsi un’idea sul lavoro compiuto per aggiornare uno dei migliori horror psicologici di sempre.

Per chi volesse provare la raccolta di mod Silent Hill 2: Enhanced Edition, la parte “più complicata” sarà sicuramente riuscire a procurarsi una copia del gioco che, dopo la pubblicazione del formato DVD del 2001, Konami ha ben pensato di non riproporre più in nessun’altra versione, anche se resta la speranza di vedere prima o poi una distribuzione digitale nonostante siano passati 18 anni dall’uscita. In ogni caso sul sito ufficiale di Silent Hill 2 Enhanced Edition potete trovare tutti i dettagli su come scaricare e installare il pacchetto di mod per rendere uno dei migliori giochi di sempre al passo con i tempi.

Alla sua uscita, il successo di Silent Hill 2 non fu immediato e ci volle un po’ di tempo prima che la qualità del titolo del Team Silent venisse riconosciuta, tanto che anche in Italia una testata di quel periodo dopo una prima infelice recensione fu costretta a rivedere in positivo la propria valutazione. In attesa di sapere se c’è un futuro per la serie al di là delle tanto amate slot machine e dei pachinko, i fan negli ultimi tempi hanno realizzato una versione in Unreal Engine del diner e una in prima persona del prologo di Silent Hill insieme a una mod per Fallout 4. Intanto si spera che almeno lo spirito della serie possa tornare nel secondo titolo di Kojima Productions o nel prossimo progetto dell’ex membro del Team Silent, il monster design Masahiro Ito.