Silent Hill 2, un fan realizza un video dimostrativo di una versione VR

Anche se qualcosa sembra muoversi per un possibile ritorno della serie, i fan di Silent Hill 2 e di tutti gli altri capitoli della saga si danno da fare per proporre brevi contenuti fan-made che rivisitano alcune parti della trilogia originale. Era il caso, ad esempio, del diner del primo capitolo della saga realizzato da un fan con l’Unreal Engine o della parte introduttiva di Silent Hill realizzata in soggettiva.

Un utente di YouTube, sulla piattaforma conosciuto come Hoolopee, ha recentemente pubblicato un video dal titolo Silent Hill 2: VR – Trailer Concept. Il fan ha provato a immaginare alcune sezioni del gameplay in soggettiva e con un’interfaccia simile a quella dei giochi di realtà virtuale. Il filmato di circa un minuto e mezzo mostra com’è l’ambientazione ricostruita con la visuale in prima persona, il funzionamento del menu e anche qualche brevissimo puzzle con un’altrettanto breve sequenza di combattimento.

Il filmato è stato realizzato recuperando alcuni asset di Silent Hill 2 e usando Blender, ovvero un software gratuito e open-source utilizzato per la grafica tridimensionale. In ogni caso non esiste una versione giocabile per PC di questa versione di prova che resta, appunto, soltanto una tech-demo.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero due i capitoli della serie attualmente in sviluppo grazie alla produzione di Sony che farà anche da publisher. Il primo dei due giochi, già in fase relativamente avanzata, sarà un soft reboot della saga grazie ad alcuni ex componenti del Team Silent, responsabile dei primi quattro capitoli della serie, ai quali si uniranno anche alcuni componenti del Team Siren, responsabile di Siren: Blood Curse. Il secondo capitolo dovrebbe essere invece l’ormai famoso Silent Hills realizzato dallo studio Kojima Productions.