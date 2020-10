Silent Hill 4 The Room, il ritorno della serie su PC?

Non facciamoci prendere dal panico e stiamo calmi! Nell’ultimo anno tutti i fan della serie e non solo sono stati in angoscia nell’attesa che qualcosa potesse muoversi all’interno di Konami e poter vedere il ritorno della serie tanto amata da tutto il mondo. Silent Hill sembra però ormai essersi perso, nessuna informazione a riguardo e soltanto dei leak che puntano ovviamente a dire che il gioco è “vivo” e che manca soltanto l’annuncio ufficiale. Mentre tutti si chiedono dove sia finito, oggi è stato notato che il PEGI ha dato il rating ad uno degli ultimi capitoli della saga per Playstation 2, parliamo di The Room.

Silent Hill 4 è stato infatti uno degli ultimi capitoli della serie arrivati su PS2 all’epoca, dopo che la saga aveva cominciato già a perdere il suo smalto iniziale. Sembra però che il titolo possa tornare ma questa volta su PC. Ancora ovviamente non sappiamo cosa accadrà, se è in arrivo magari una collection con qualche capitolo preso dalle console Sony oppure se si tratta soltanto di un caso singolo. La cosa sicura è che potremo tornare a giocare a The Room.

Non era quello che tutti aspettavano, ma al momento pare che dovremmo accontentarci. L’ultima vera apparizione di un capitolo dedicato al franchise dobbiamo ritrovarla in P.T. ovvero il lavoro svolto da Kojima insieme a Del Toro e che ci metteva nei panni di un ragazzo all’interno di una casa infestata. Anche se non si tratta di un titolo completo, quelle poche ora hanno segnato comunque la scena horror mondiale perché erano claustrofobiche e piene di tensione.

Chissà cosa poteva venire fuori da un Silent Hill curato da Kojima. Molti fan infatti sperano che il Director abbia ripreso in mano il progetto, anche discostandosi dalla saga di Konami. Ovviamente la verità la conosceremo soltanto quando vedremo un trailer ufficiale, per il momento aspettiamo nuove informazioni su The Room.