Silent Hill 4 arriva su PC: è in vendita da ora, ecco il link

Come avevamo previsto questa mattina, c’era stata qualche indiscrezione da parte delle pagine del PEGI su un piccola notizia che riguardava la classificazione di Silent Hill 4 The Room. Il titolo in questione infatti ha avuto classificazione proprio questa mattina ovviamente PEGI 18. Ora però è arrivata l’ufficialità, da pochi minuti infatti è possibile acquistare il titolo su GOG.com. Questa operazione sembra essere parte di una strategia molto più grande da parte di Konami.

Infatti ora il publisher nipponico ha già all’attivo alcuni titoli della saga di Metal Gear pubblicati proprio in queste settimane, e ora a questi si va ad aggiungere il quarto capitolo della serie. Ovviamente è ancora da capire quale sia la strategia dietro a queste pubblicazioni. Inoltre molti fan della serie di Silent Hill non saranno sicuramente contentissimi, sapendo che non è stato uno dei migliori capitoli della serie. Non sappiamo infatti se è in procinto anche un lavoro di modernizzazione degli altri capitoli.

Speriamo che possa accadere quanto prima e che magari questo revival della serie possa portare a qualcosa di buono per avere finalmente notizie su questo fantomatico nuovo capitolo della serie. Come viene ormai rumoreggiato da mesi, in tanti parlano del nuovo capitolo della serie come qualcosa che è già in lavorazione, al quale stanno mettendo mani anche studi interni di Sony.

La verità ovviamente non possiamo saperla, fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale da parte di Konami o magari durante qualche evento dedicato da parte di Sony stessa che potrebbe riportare in vita una delle IP più iconiche di tutto il mercato videoludico. Intanto non ci resta che goderci il quarto capitolo della serie e rivivere almeno in parte le atmosfere che ci hanno fatto stringere i denti soprattutto sulla prima console Playstation. Fateci sapere se lo acquisterete oppure lo avete già giocato.