Silent Hill, Castlevania e Metal Gear stanno per tornare?

I rumor sul possibile ritorno di Silent Hill invadono il web in modo prepotente ormai da diversi mesi. Oltre ai vari leaker e insider, di recente anche lo stesso compositore musicale dei primi giochi della serie horror di Konami ha messo la pulce nell’orecchio dei fan, alludendo ad un annuncio molto atteso in arrivo questa estate. Ora, ad infiammare ulteriormente gli appassionati, ci sono alcune nuove voci di corridoio che fanno pensare alla volontà da parte di Konami di riesumare alcune delle proprie IP più importanti.

È da diverso tempo che aleggia nell’aria l’ipotesi di un ritorno della saga di Silent Hill, ma chi starebbe lavorando allo sviluppo del gioco? Innanzitutto, da quel che è emerso negli ultimi giorni, i giochi in sviluppo sarebbero addirittura due, e dovrebbero formare una sorta di doppio reboot per la serie horror di Konami. Stando ad alcune fonti della redazione di VGC, il primo di questi giochi sarebbe in sviluppo presso Sony Japan Studio e vedrà la luce esclusivamente su PS5.

Il secondo Silent Hill in lavorazione, invece, sarebbe stato affidato da Konami ad un team europeo. Si punta il dito verso Bloober Team, autori del recente The Medium, i quali dopo quanto dichiarato poco tempo fa, starebbero già sviluppando un altro gioco horror facente parte di un’importante IP appartenente ad un grosso publisher.

Non ci si ferma qui a quanto pare, con VGC che sottolinea come Konami voglia, finalmente, dare maggior importanza alle IP in proprio possesso. Per questo la compagnia giapponese sta già pensando al futuro di Catlevania e Metal Gear, con Konami che si sarebbe messa alla ricerca di sudi esterni a cui affidare lo sviluppo di nuovi giochi per entrambi i brand dal glorioso passato. Cosa ne pensate di tutti questi rumor riguardo ai titoli Konami? Chi vedreste bene al lavoro sui prossimi Castlevania e Metal Gear? Fatecelo sapere nei commenti.