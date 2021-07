Silent Hill di Bloober Team potrebbe essere realtà, il team lavora a 3 giochi

Sono mesi che i fan di Silent Hill stanno aspettando di ricevere informazioni ufficiali su un possibile ritorno della storica saga, e da qualche giorno sembra che le speranze si siano improvvisamente riaccese. Il tutto è stato scaturito da parte di Konami, con la compagnia nipponica che ha annunciato di aver stretto una collaborazione con Bloober Team per realizzare nuovi videogiochi con la società giapponese.

Non sappiamo ancora con certezza quale sarà il titolo che nascerà dalla collaborazione tra Bloober Team e Konami, ma sembra che siano apparsi in rete alcuni importanti dettagli sui giochi che sono in sviluppo presso il team polacco. Ebbene si, sembra che gli autori di The Medium siano attualmente al lavoro su tre progetti, e a svelarci l’arcano è stata la stessa Bloober Team attraverso una pagina del proprio sito ufficiale.

La cosa interessante è che si possono già ottenere diversi dettagli sui giochi in sviluppo e i loro relativi nomi in codice. Il primo, chiamato H20 si è presto scoperto essere in realtà Layers of Fear 2. Le cose si fanno interessanti con Black, un gioco horror medievale con combattimento corpo a corpo. Il gioco presenterà una storia matura con degli aspetti oscuri e temi quali la fede e il contatto tra personaggi umani ed alieni. L’ambientazione storica, inoltre, potrebbe consentire agli sviluppatori di creare vari spin-off in periodi diversi, come accade nella saga di Assassin’s Creed.

https://twitter.com/bobvids/status/1410242931253035010

In conclusione viene citato un terzo gioco attualmente chiamato Dum Spiro, un horror ambientato in Polonia. I giocatori dovranno interpretare un ragazzo imprigionato che cerca di salvare sua sorella, con le scelte che influenzeranno sullo stato psicologico del personaggio. Quest’ultimo sembrerebbe essere il titolo più dal taglio alla Silent Hill, anche se, come fatto notare da alcuni utenti, il concept potrebbe ricordare a tratta il recente The Medium.