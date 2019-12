Silent Hill, Konami abbandona anche il sito: il dominio è in vendita

Da anni ormai il disinteresse di Konami per la serie Silent Hill è abbastanza palese. Al di là dell’assenza di nuovi episodi, i fan hanno assistito al rilascio di una collection realizzata con poca cura, slot machine a tema e adesso anche alla vendita del dominio silenthill.com. Provando a raggiungere il sito, infatti, è possibile visualizzare l’annuncio ed acquistarlo, a patto di voler spendere $9835, il corrispettivo dei nostri €8.893.

Al di là della notizia rilanciata negli ultimi giorni, il sito è in vendita in realtà da parecchi mesi. L’annuncio, infatti, è stato introdotto nell’agosto scorso ed evidentemente Konami non si è fatta avanti per reclamarlo confermando ancora una volta di non avere alcun interesse per la serie. Il sito in questione, tra l’altro, risaliva addirittura al 1999 e si riferiva al capostipite della serie che era stato pubblicato sulla prima PlayStation.

Dal sito si potevano accedere a varie sezioni come quelle riguardanti la storia, i personaggi, i suggerimenti, le foto, i filmati e anche una sezione supporto. Il tutto era molto essenziale come ci si poteva aspettare da un sito internet di quel periodo. Come spiegato dal sito RelyOnHorror, SilentHil.com non era attivo comunque ormai da almeno una decina di anni. Già dal 2008 il dominio risultava infatti quello che in termini tecnici si chiama parked domain e dal quale era possibile accedere ad altre ricerche riguardanti Silent Hill.

Trattandosi ad ogni modo di una serie storica certo ci si aspetterebbe che almeno il dominio potesse essere di qualche interesse per Konami che comunque continua a sfruttare la saga per le slot machine. Proprio nei mesi scorsi erano stati annunciati altri due cabinati: il primo Silent Hill Return, basato sul terzo capitolo, e poi Silent Hill Escape, ispirato all’ultimo episodio Downpour. A riguardo, Konami nell’ottobre scorso prometteva “scene emozionanti, filmati e personaggi” dalle storiche serie.