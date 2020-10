Silent Hill, i rumor sullo sviluppo sarebbero credibili

Chi ha fame di Horror soprattutto in questo periodo? Con la notizia di pochi giorni fa che la Demo di P.T. non sarà ovviamente riscaricabile su PS5, i fan di tutto il mondo stanno chiedendo a gran voce una nuova esperienza horror con la stessa potenza visiva di Silent Hill. Ovviamente da parte di Konami e Sony durante tutto questo tempo c’è stato soltanto silenzio e chissà per quanto ancora dovremmo rimanere qui ad aspettare pensando di poter avere presto notizie riguardanti un nuovo titolo della serie. In queste ultime 24 ore inoltre è stato pubblicato anche un annuncio di lavoro da parte degli studi di Kojima Productions.

Gli studios infatti sono a lavoro su un nuovo e strabiliante progetto, cosi come confermato anche dalla foto del compositore delle musiche di Death Stranding. Che sia quindi proprio questo “nuovo horror” di cui tanto si vociferava in questi mesi? Inoltre ad aumentare ancora di più la voglia di Silent Hill è un noto insider che durante un podcast ha parlato della fattibilità del progetto sul franchise, non solo da parte di Kojima, ma proprio della stessa Sony e un altro studio.

A questo punto sarebbero due gli horror in sviluppo per la prossima generazione di Playstation. Ancora ovviamente non ci è dato saperlo, eppure in cuor nostro sappiamo che quella serie potrebbe avere ancora tanto da dire, ma ad oggi ci sono rimaste soltanto le vecchie copie e il capitolo 4 da poco rilasciato su PC tramite GOG.com.

Per provare quelle sensazioni se siete fortunati potete giocare la demo di P.T., sennò tocca attendere e aspettare che qualcuno ci svegli da questo sogno lucido e ci faccia sapere qualcosa riguardo una delle serie più amate di sempre e che ha fatto da apripista per un intero genere videoludico. Voi cosa sperate per il futuro di Silent Hill, vorreste un nuovo capitolo o magari un soft reboot? Cosi come capitato per tanti altri capitoli durante il corso di questi anni. Fatecelo sapere con un commento qui sotto!