Silent Hill: il compositore della saga ne anticipa l’annuncio?

Ci sono alcune saghe che hanno abbandonato l’industria videoludica da tanti, troppi anni. Franchise che sono stati un punto fisso e che hanno lasciato il segno nella storia del videogioco. Tra questi brand, uno dei più amati è sicuramente quello di Silent Hill che, giusto in questi ultimi mesi, è sempre sulle labbra di vari leaker e insider online. L’impressione generale è che l’annuncio di un nuovo capitolo sia vicino, ma sarà effettivamente così?

Difficile trovare una risposta a questa domanda, ma c’è chi ormai da diversi mesi sta provando a lasciare diversi indizi sul web. Tra i vari insiders, quest’oggi spicca in particolare un’intervista con protagonista Akira Yamaoka, l’iconico compositore che ha curato la colonna sonora dei primi capitoli di Silent Hill. Come è stato riportato e tradotto da DuskGolem, il compositore giapponese sembra anticiparci l’annuncio di un suo nuovo progetto.

La cosa interessante è che all’interno dell’intervista, Yamaoka parla di questo suo nuovo progetto come di un qualcosa che le persone speravano di poter sentire da lungo tempo. Non ci si ferma qui, l’annuncio in questione sembra che verrà fatto in nu periodo compreso all’interno della prossima stagione estiva. Ovviamene, il primo pensiero dei fan è caduto sul tanto rumoreggiato Silent Hill, ma se fosse così: chi lo sta sviluppando?

Akira Yamoaka teases his next project will be revealed, "Sometime around summer," and it'll be a project, "people may have been hoping to hear about." https://t.co/Sw0thQzpKT — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 4, 2021

Ennesima domanda a cui è impossibile dare una risposta certa, almeno per il momento. Quel che è certo è che il ritorno di Silent Hill sembra essere nell’aria ormai da diversi mesi, con il richianmo della nebbiosa cittadina che si fa sempre più chiaro man mano che passano i mesi. Ad oggi però non abbiamo ancora informazioni ufficiali, per questo vi consigliamo di prendere le dichiarazioni di Yamaoka con le dovute attenzioni.