Silent Hill, il ritorno non è quello che sperano i fan

Tanto tuonò che piovve. Silent Hill infatti sta per tornare, ma molto probabilmente non come i fan e i videogiocatori sperano oramai da diversi anni a questa parte. Il progetto Abandoned infatti difficilmente si rivelerà essere il nuovo capitolo della saga ma Konami, forse per una coincidenza temporale perfetta, ha annunciato l’arrivo di novità per l’IP ma in maniera leggermente diversa da come tutti si aspettavano.

Che un ritorno di Silent Hill in forma di videogioco puro fosse praticamente impossibile era nell’aria da diverso tempo. Il reboot/progetto parallelo creato da Hideo Kojima venne fermato bruscamente nel 2015 dopo il lancio di PT (Playable Teaser) da parte di Konami e da lì in avanti il publisher ha sempre negato i rumor in merito. Ora però l’account Twitter dello shop dell’editore giapponese ha svelato ufficialmente il ritorno del merch dedicato alla famosa saga horror. E lo ha fatto sfruttando appieno l’hype train partito in questi ultimi giorni.

Dopo una serie di tweet lanciati per stuzzicare la mente dei fan, alle ore 19:30 di ieri sera l’account Twitter ha svelato ufficialmente il ritorno del merchandising di Silent Hill. E lo ha fatto con un’immagine esplicativa, che trovate subito qui in basso. La dicitura Coming Soon, che accompagna il cinguettio, lascia poco spazio alle interpretazioni: non si tratta di una nuova IP ma di un batch di magliette e gadget ispirati alla famosa saga horror.

C’è solo un piccolo problema di fondo: il boomerang mediatico che potrebbe colpire Konami e Blue Box. Il publisher giapponese non ha avuto un ottimo tempismo a lanciare la sua nuova campagna marketing per lo store, mentre lo sviluppatore (pur avendo negato ogni coinvolgimento con Silent Hill) potrebbe a sua volta trovarsi coinvolto tra le ire degli utenti che hanno deciso di volare un po’ troppo con la fantasia. Insomma, pare ci siano tutti gli elementi per scatenare la tempesta perfetta, considerando appunto l’arrivo del nuovo merch sullo store dell’editore.

Possiamo dare per certo la non esistenza di un nuovo capitolo? No, ovviamente no. Silent Hill prima o poi potrebbe davvero tornare nelle case di tutti i videogiocatori ma appare palese che un eventuale nuovo annuncio del gioco non passerebbe tramite un canale dedicato ad un negozio online, bensì da canali ufficiali che si occupano della produzione di videogiochi. Chiaramente siamo felici di essere smentiti: se davvero Konami prepara un ritorno della sua IP, comunque vada, vi aggiorneremo non appena ci saranno informazioni ufficiali in merito.