Silent Hill: Kojima sta lavorando a un nuovo capitolo? Ecco tutti gli indizi

Proprio poche ore fa vi abbiamo parlato di un particolare annuncio. La notizia riguarda Aki Saito, responsabile della comunicazione di Kojima Productions che ha dichiarato quanto segue: “Mi spiace per essere rimasto in silenzio. Ultimamente sono stato molto impegnato. Penso di potervi dire di più su quello che stiamo facendo molto presto”. Tutto apparentemente normale quindi, sembrerebbe un normalissimo post per annunciare qualcosa, come fa qualsiasi azienda nel settore videoludico, ma non è quello che stanno pensando gli utenti sul web. Come successo con Hideki Kamiya diverse settimane fa, stanno cercando nuovi indizi a riguardo. Per chi non lo ricordasse Platinum Games aveva postato una foto su Twitter inizialmente innocua, ma da tale foto è risultata essere l’annuncio di The Wonderful 101, poco dopo ufficialmente reso noto. Che questo sia finalmente il momento di Silent Hill?

Qui di seguito vi riveleremo tutti gli indizi scovati dagli utenti su Twitter, vi invitiamo ovviamente a prendere con le pinze ciò che staremo per scrivere in quanto non c’è nulla di ufficiale a riguardo. Innanzitutto nella frase “Mi spiace per essere rimasto in silenzio” c’è il primo indizio su Silent Hill, infatti viene usata la la parola “silenzio”,che in inglese è “silent”. Molte persone hanno drizzato le antenne domandandosi perché abbia usato proprio quella parola, mentre il secondo indizio riguarda la foto vera e propria. Un utente ha deciso di zoomarla ed ha notato che sulla matita c’è la scritta “Pyramid” che, come ben sappiamo, è praticamente il nemico più iconico della saga di Silent Hill. Qui sotto, vi mostriamo la foto in questione.

Per quanto si tratti soltanto di speculazione, non è possibile escludere che Kojima Productions stia effettivamente lavorando ad un nuovo capitolo della saga, questo perché la stessa Konami ha confermato quasi un mese fa che stava cercando dei modi per riportare in vita il brand. Sarebbe davvero molto curioso se Silent Hill finisse nelle mani di Hideo Kojima, il quale ci stava lavorando tempo addietro come ben ricorderete. Non ci resta quindi che aspettare a quanto pare settimana prossima, visto che sul blocco note di Saito c’è proprio scritto “next week”.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate davvero che il prossimo progetto riguardi Silent Hill? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le notizie in ambito videoludico.