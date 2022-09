Continuano a emergere presunti leak su Silent Hill. Dopo le prime immagini del remake del secondo capitolo, giudicate autentiche da alcuni leaker “vicini” a Konami, su ResetEra sono comparsi altri dettagli riguardanti del materiale emerso vicino alla Summer Game Fest 2022. Una valanga di immagini e informazioni, che ovviamente sono difficili da confermare, ma che raccontano qualcosa di più in merito alle sfortunate vicende che ha dovuto affrontare l’IP del publisher e sviluppatore nipponico.

Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, Konami aveva commissionato uno sviluppatore indipendente (non sappiamo se Bloober o un altro team di sviluppo) di lavorare a un nuovo Silent Hill. L’annuncio avrebbe dovuto essere seguito da una demo giocabile, in pieno stile P.T., chiamata Concept Sakura, con protagonista proprio una donna di nome Sakura. Non è però chiaro se il progetto appartenesse al remake del secondo capitolo oppure a un gioco completamente originale, anche se secondo Dusk Golem l’ipotesi più corretta sarebbe proprio la seconda.

Il leak ha svelato non solo alcune immagini della demo giocabile, ma anche il vero e proprio pitch. Pur essendo solamente in giapponese, grazie all’ausilio del traduttore automatico i giocatori hanno scoperto che la demo, almeno nei piani originali di Konami, avrebbe dovuto essere pubblicata nel 2021 in tutto il mondo su PlayStation 5, esattamente come avvenuto con P.T, la demo prodotta da Hideo Kojima. Così ovviamente non è stato, ma non ci è dato sapere il perché. Da qui emergono più ipotesi in merito, tra cui quella della cancellazione del progetto.

(2/2) if you want to avoid spoilers is not to look too deep at it, leak includes an entire story transcript of Sakura that spoils it all (in Japanese, but still). I actually quite like the story of Sakura, & would recommend not to spoil it for yourself if interested in playing it — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 5, 2022

Come di consueto in questi casi, prendete tutte le informazioni contenute in questo articolo con le pinze. Al momento l’unico progetto legato a Silent Hill che potrebbe vedere la luce è proprio il remake del secondo capitolo, in sviluppo secondo alcuni rumor presso Bloober Team. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità e annunci ufficiali in merito.