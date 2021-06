Silent Hill: Konami svela le inaspettate novità in arrivo

Lo scorso fine settimana è stato a dir poco turbolento per gli appassionati dei survival horror. In particolare è scoppiato il caso Abandoned, il nuovo titolo esclusivo PlayStation 5 che, stando ai recenti rumor, potrebbe centrare qualcosa non solo con l’iconica IP di Silent Hill, ma il progetto sembrerebbe coinvolgere addirittura Hideo Kojima. Parliamo di voci di corridoio che non hanno ancora trovato conferme ne tantomeno smentite, ma a fare la mossa successiva è stata la stessa Konami qualche ora fa.

I fan della saga horror giapponese sono con le antenne drizzate da diversi giorni, in attesa di poter captare finalmente qualche buona notizia sul ritorno del tanto amato, e atteso, franchise. Nel frattempo che i rumor si rincorrono alla velocità della luce, Konami ha ben deciso di svelare alcune delle novità in arrivo legate alla saga di Silent Hill. Purtroppo niente nuovi giochi, ma lo shop del colosso nipponico si sta per aggiornare con una serie di prodotti brandizzati davvero inaspettati.

Silent Hill sta per ricevere un paio di tavole da skate. Sì, decisamente inusuale come prodotto, ma se siete appassionati del mondo dello skate e allo stesso tempo siete fan del brand horror, entrambe le tavole sembrano davvero fantastiche. Le due versioni presentano in bella vista un’infermiera del Brookhaven Hosptital. Tra tutte le creature mostruose presenti nei giochi, queste infermiere sono decisamente tra le più iconiche e immediatamente riconoscibili.

Something wicked is rolling into our shop next week. We are launching a SILENT HILL MERCH collection along with this amazing Limited Series Skateboard to celebrate… pic.twitter.com/wtjxmw9MvY — OfficialKonamiShop (@KonamiShop) June 20, 2021

Come ci tiene a sottolineare Konami con un post sul proprio account Twitter, queste tavole da skate di Silent Hill sono acquistabili esclusivamente all’interno dello store online di Konami, con i pre-ordini che verranno aperti il prossimo 23 giugno e le tavole saranno acquistabili fino ad esaurimento scorte.