Dal palco della conferenza di inizio della Summer Game Fest 2022, Bloober Team ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro non su Silent Hill come volevano alcuni rumor, ma su un nuovo gioco. Stiamo parlando di Layers of Fears, una nuova IP che si distacca dalla precedente. Il gioco è stato presento con un breve trailer e qualche informazione in merito allo sviluppo.

Partiamo ovviamente dal possibile lancio del gioco. Layers of Fears sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2023, ma al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa. Il titolo è stato prodotto in Unreal Engine 5 e non si distacca dalla classica formula di gameplay dei giochi precedenti del team di sviluppo polacco.

Come è possibile vedere nel trailer di annuncio, infatti, il gioco è ancora in prima persona e cercherà di far spaventare i giocatori con continui trick psicologici e ovviamente qualche piccolo jumpscare. Potete dare uno sguardo al trailer di annuncio di Layers of Fears grazie al video che trovate poco più in basso.

Al momento non ci sono altre indicazioni in merito, al di là delle piattaforme. Layers of Fears debutterà infatti solamente su PC, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Una scelta naturale, considerato che si tratta di un prodotto decisamente next gen e che probabilmente non riuscirebbe a girare al massimo delle sue potenzialità su console old gen.