Silent Hill: due nuovi giochi in sviluppo, secondo un noto insider

Abbiamo da poco parlato delle sorti della serie di Resident Evil, che pare più in forma che mai, grazie a un noto insider, AestheticGamer. Ora, il leaker ci dà nuovi dettagli su un altra saga horror che, purtroppo, non è stata particolarmente fortunata negli ultimi anni. Parliamo di Silent Hill di Konami, che sarebbe potuto rinascere con il famigerato P.T.. Secondo l’insider, lo sviluppatore giapponese sarebbe interessato a dare nuova luce alla saga, in un modo però che potrebbe non soddisfare tutti i fan.

Per iniziare, Konami pare aver in cantiere due nuovi titoli. Uno sarebbe una sorta di soft-reboot della saga. Il secondo parrebbe essere un titolo simile ai giochi episodici TellTale o qualcosa in stile Until Dawn, ovvero un’avventura narrativa basata su scelte, QTE ed esplorazione limitata. Attualmente l’insider non ha informazioni precise ma pare che Konami abbia iniziato a cercare idee tramite vari sviluppatori esterni da circa un paio di anni.

AestheticGamer ipotizza (quindi non si basa su informazioni vere e proprie) che almeno uno dei due giochi possa essere svelato quest’anno. Purtroppo per ora la situazione non è chiarissima. L’insider, per quanto credibile (aveva correttamente anticipato informazioni su Resident Evil 3 Remake), rimaner pur sempre una fonte non ufficiale quindi tutto questo va catalogato come rumor.

Il ritorno di Silent Hill farà sicuramente piacere a molti, ma abbiamo il sospetto che un titolo in stile TellTale non sia esattamente quello che i fan si aspettavano. Certo, il soft-reboot nominato potrebbe essere il vero “piatto forte” del nuovo corso Konami. La società sta investendo cifre interessanti su PES, trasformandolo nel gioco di calcio dell’eSport, quindi potrebbe immettere capitali anche nella sua amata e compianta serie horror. Solo il tempo ci dirà come andranno le cose.