Una delle voci di corridoio più insistenti di questo periodo è senza ombra di dubbio quella relativa al ritorno di Silent Hill. Molte volte si è parlato e sognato di questa riproposizione, ma a oggi non c’è niente di più se non qualche chiacchiera e rumor. C’è da dire che proprio di recente Konami ha annunciato il ritorno della saga di Suikoden con i remake dei primi due storici capitoli, e questo ritrovato interesse per le proprie IP da parte della compagnia ha riacceso le speranze nei fan della serie survival horror.

Ora, a riportare luce sul possibile ritorno di Silent Hill non ci hanno pensato insider o leaker vari, ma direttamente Christophe Gans, regista del primo film del franchise Konami (che potete acquistare su Amazon). Le dichiarazioni arrivano da una recente intervista rilasciata alla redazione francese di MaG, dove il regista si potrebbe esser fatto scappare delle affermazioni sul futuro della saga videoludica. Secondo Gans, infatti, Konami avrebbe in cantiere diversi nuovi giochi presso più studi differenti.

“Sto lavorando con gente di Silent Team, i creatori originali della serie Konami, e ci sono diversi giochi in sviluppo mentre parliamo. Se ne stanno occupando diversi team ed è una grande line up di giochi che faranno rivivere il franchise. Penso che in Konami siano rimasti davvero colpiti dal successo che hanno avuto i remake di Resident Evil, che sono giochi eccezionali”, questo è quanto ha dichiarato il regista.

(5/12)development as we speak, there are several teams on it, with a big line of games, they will revive the franchise, I think they were really impressed of the success of the remakes of Resident Evil that are evidently exceptional games."

"I'm not working directly on the games

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 7, 2022