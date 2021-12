Silent Hill Remake farà felice l’autore della serie? Forse no

Il creatore di Silent Hill, Keiichiro Toyama, è tornato di recente nell’industria dei videogiochi con un nuovo videogioco horror annunciato durante i The Game Awards 2021. Nonostante il nuovo progetto, durante le interviste chiedono spesso il suo parere in merito ad un possibile remake del gioco del 1998 e la sua risposta potrebbe lasciare spiazzati i fan in merito, come avvenuto con la sua ultima chiacchierata con VGC.

Andiamo con ordine: di un remake di Silent Hill si parla oramai da diverso tempo. Numerosi rumor lo vorrebbero già in sviluppo, magari presso Bloober Team, altri invece parlano addirittura di un coinvolgimento di Kojima Productions. Al momento non è possibile verificare il tutto, ma stando a Keiichiro Toyama forse non sarebbe una buona idea. “È difficile realizzare un remake sulla falsariga di Resident Evil. Il gameplay, come concetto di gioco, è un pochino più vecchio”, ha spiegato Toyama.

Secondo Toyama, infatti, Silent Hill è un gioco molto meno action rispetto alla serie di Capcom, difficile da poter ricostruire da capo rispetto alla “concorrenza” e lanciarlo sul mercato, solamente con una grafica più pulita, potrebbe turbare i giocatori. “Diversamente dai film, è difficile riuscire a intrattenersi con un gioco nel suo stato originale. Il tempo passa e supera certe meccaniche di gioco”, ha continuato l’autore e il creatore della saga. Un primo tentativo di reboot della serie venne affidato proprio a Kojima negli ultimi anni, ma il progetto naufragò a seguito del divorzio tra il game designer e il colosso nipponico.

Le parole di Keiichiro Toyama sono facilmente fraintendibili ed è difficile capire come vorrebbe un remake del titolo. Non è escluso però che stia dando una sorta di consiglio a Konami, che come abbiamo detto a inizio notizia sembra aver affidato il vociferato rifacimento del gioco a Blooper Team. Sicuramente però su un punto Toyama ha sicuramente ragione: è davvero difficile poter giocare un gioco anni ’90 con meccaniche appartenenti a trent’anni fa. Insomma, nel caso questo remake fosse davvero in sviluppo bisognerà vedere se si sarà adattato a questi tempi moderni.