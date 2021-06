Silent Hill rimarrà anche nel nuovo progetto del suo creatore

Il ritorno di Silent Hill per molti videogiocatori è sicuramente qualcosa di importante, tanto che gli ultimi rumor su Abandoned e più in generale la situazione creatasi attorno al misterioso gioco è possibile bollarla come “isteria di massa”. Nonostante ciò non ci sono prove che Konami voglia riportare in vita la saga ma il suo creatore sembra aver già superato questo “trauma”, tanto che oramai è già pronto a lavorare ad un nuovo videogioco. Il genere? Sempre horror, ovviamente.

Nel corso delle ultime ore, infatti, il papà di Silent Hill Keiichiro Toyama ha presentato alcuni dettagli della sua nuova IP, che verrà sviluppata da Bokeh Game Studios, fondato da Kazunobu Sato. I dettagli sono stati pubblicato in un video, che ha permesso a tutti di poter dare un’occhiata anche ai lavori dietro le quinte attualmente in corso. Non si tratta di un filmato dedicato esclusivamente alla nuova IP, ancora senza un nome ma alcuni dettagli sono emersi comunque e si tratta di concept che valgono la pena di essere riportati.

Stando a Sato l’idea di produrre un nuovo gioco del creatore di Silent Hill è direttamente collegata allo studio aperto quest’anno. Il gioco sarà in terza persona e saranno presenti anche combattimento con la spada ma l’epoca in cui è ambientato non è stata divulgata. Si tratta di un progetto single player, con una storia che sarà fortemente choice-driven, quindi non sono da escludere scelte fondamentali per cambiamenti radicali della trama o degli atti di gioco. Ci saranno diverse creature, diversi elementi horror e sarà in generale un titolo action-adventure. Il dettaglio più curioso è che l’intero progetto giocherà con la mente dei giocatori.

Al momento possiamo fare solamente ipotesi di quello che sembra essere, a tutti gli effetti, un successore spirituale della saga di Silent Hill. Il viaggio di Keiichiro Toyama è cominciato su PlayStation 1 e dopo una brutta battuta di arresto ora sembra essere ripreso. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi anni ma non fatichiamo all’idea che nei prossimi mesi Bokeh Game Studio troverà un publisher: d’altronde il valore degli elementi all’opera è decisamente alto e siamo abbastanza certi che il progetto non faticherà a vedere la luce.