In questi giorni Konami è tornata sulla bocca di tutti, segnando per la prima volta da tanto tempo un ritorno sul mercato abbastanza inatteso dai suoi fan. I recenti annunci legati a Silent Hill e al remake hanno riacceso la speranza di un grande pubblico che aveva quasi dimenticato lo splendore di quest’azienda, rimarcandone continuamente gli ormai distanti anni d’oro. Il recente report del primo trimestre di quest’anno, pubblicato dalla compagnia, però, ha riportato tutti con i piedi per terra.

Konami in Japan just reported earnings.

Their profit in gaming (they have other businesses) crashed 34.4% in the first half of the fiscal year-on-year.

Recent mobile games flopped, i.e. the latest Yugioh app.

The Silent Hill wave cannot come soon enough. pic.twitter.com/Ptj9wOd7jr

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) November 2, 2022