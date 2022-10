Non solo il remake del secondo capitolo. Konami sta lavorando a grosse novità per il futuro della serie di Silent Hill e una di queste passa anche da Townfall, un nuovo gioco della serie sviluppato da NoCode e Annapurna Interactive. L’annuncio è arrivato un trailer, rilanciato durante l’evento di presentazione dei nuovi progetti dedicati al franchise.

“Lavorare su questo gioco, con i nostri amici di Annapurna, è un sogno che si avvera”, le parole di NoCode, il team di sviluppo che si sta occupando dello sviluppo di Silent Hill: Townfall. Per chi non lo sapesse, NoCode è uno studio di sviluppo che è riuscito a ritagliarsi un nome decisamente importante all’interno del panorama del mondo dei videogiochi, con la produzione di Observation e Stories Untold. Entrambi i giochi hanno una componente horror psicologica e sono probabilmente i più adatti per la produzione di un videogioco simile.

Al momento di Silent Hill: Townfall i dettagli scarseggiano, ma NoCode ci ha invitati a guardare più e più volte il trailer di presentazione. Probabilmente al suo interno sono stati nascosti alcuni particolari, che solamente un occhio ben attento può essere in grado di cogliere. Al momento noi ci atteniamo alle informazioni ufficiali: il gioco non ha una finestra di lancio e sarà un horror in tutto e per tutto, con il team di sviluppo che ci assicura di averci già lavorato decisamente a lungo e che non vede l’ora di mostrarci qualcosa di più.

Per scoprire tutti i dettagli principali su Silent Hill: Townfall sarà però necessario attendere il 2023. Probabilmente il gioco non uscirà il prossimo anno (visto l’arrivo anche del remake del secondo capitolo), ma siamo pronti a essere smentiti. Come al solito, dunque, conviene attendere eventuali annunci da parte del team di sviluppo e del publisher, che vi riporteremo appena possibile.