Ricordate Simulmondo? Fu un’azienda storica di videogiochi (e non solo) italiana che abbandonò il mercato diverso tempo or sono ma che ora sembra stia per tornare sul mercato. L’azienda ha recentemente pubblicato un misterioso messaggio su Facebook, invitando gli sviluppatori e i team italiani a contattarla per la creazione di progetti sotto il suo storico marchio.

Le informazioni al momento sono limitate, ma l’account ufficiale del publisher ha condiviso recentemente un messaggio che invita studi italiani interessati a proporre idee per nuovi giochi sotto l’etichetta Simulmondo, a mettersi in contatto.

Giusto un annetto fa intervistammo Francesco Carlà, il fondatore dell’azienda di Bologna, avvenuta nel 1988, ancora oggi proprietario del marchio. Simulmondo è stata pioniera nell’idea di distribuire alcuni dei suoi titoli anche in edicola, creando un legame unico tra il mondo dei videogiochi e quello dei fumetti, basti pensare al mitico “Dylan Dog: Gli Uccisori”. Non solo, l’azienda annovera anche svariati prodotti sportivi, da “3D World Soccer” a “F1 manager” e avventura uniche come il bellissimo Italian Night.

Chiaramente vi terremo informati qualcosa ci fossero novità su questo importante ritorno, anche per capire che direzione potrebbe prendere l’azienda in questo nuovo percorso. Il mondo dei videogiochi è profondamente cambiato e sotto molti punti di vista è ora anche meno accessibile.