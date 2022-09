Queste giornate di Tokyo Game Show 2022 hanno già portato alla luce tutta una serie di annunci molto interessanti. Oltre a scoprire una valanga di novità su Street Fighter e su tutte le prossime uscite Capcom, ci sono stati annunci che hanno scaldato il cuore di moltissimi appassionati. Oltre al ritorno della saga di Suikoden con la remaster dei primi due capitoli, in queste ore è stato alzato il velo anche su Sins of a Solar Empire 2, sequel dello storico RTS spaziale.

L’annuncio è avvenuto a sorpresa qualche ora fa, quando i ragazzi dello studio di Ironclad Games e il publisher Stardock Entertainment si sono uniti nella pubblicazione di un primo trailer che segna il ritorno dell’amata saga RT4X spaziale dopo ben quindici anni. I fan di questo franchise e tutti coloro che amano perdersi in lunghi combattimenti strategici in tempo reale potranno festeggiare, dato che Sin of a Solar Empire 2 si presenta subito molto bene.

Il primo teaser pubblicato in queste ore, funge anche come notifica per l’apertura dei pre-order, dato che il gioco è già disponibile al pre-acquisto sull’Epic Games Store. Proprio grazie al negozio digitale di Epic Games scopriamo una serie di altri dettagli, come per esempio la data di lancio. Il lancio di Sin of a Solar Empire 2 non è lontano, anzi, manca poco più di un mese prima che gli appassionati possano metterci le mani sopra.

Il gioco uscirà il prossimo 27 ottobre 2022 e permetterà ai giocatori di combattere per il dominio galattico nei panni di una delle tre razze uniche presenti. Il gioco di strategia in tempo reale vuole essere una produzione di una portata impareggiabile, il quale farà viaggiare gli appassionati in tante esplorazioni spaziali ma non solo, il tutto attraverso l’uso della forza militare, della diplomazia, del commercio, dell’influenza culturale o tante altre tattiche subdole.