SINoALICE: l’RPG mobile di Yoko Taro sta per uscire anche in occidente

In questi ultimi anni, Yoko Taro ha ottenuto diversi riconoscimenti grazie al successo dell’apprezzatissimo NieR Automata. Oltre al secondo capitolo di Nier, nel 2017 uscì per il mercato mobile anche un secondo titolo creato da Yoko Taro, SINoALICE. Fino a questo momento, l’RPG mobile era confinato solamente in Giappone, ma tra qualche mese anche i videogiocatori del resto del mondo potranno mettere le mani sul titolo.

Da come si evince dal titolo, SINoALICE è una rivisitazione dei personaggi delle fiabe classiche come: Alice, Cappuccetto rosso, Biancaneve, Principessa Kaguya, La bella addormentata e molti altri. Nonostante questo punto di partenza, il titolo incarna tutto lo spirito artistico di Yoko Taro come una forte componente di violenza e dei temi particolarmente oscuri. Come con Nier Automata, la colonna sonora del titolo mobile è curata dal compositore Keiichi Okabe.

SINoALICE verrà lanciato a livello globale il prossimo 1 luglio e al momento è già disponibile alla pre-registrazione sulla pagina del gioco sullo store digitale Google Play. Per quanto riguarda la pre-registrazione su dispositivi iOS sarà disponibile in seguito. I giocatori riceveranno dei premi in base al numero totale di registrazioni una volta che verrà avviato il gioco e premi includono eventi extra e una arma speciale.

Nel frattempo Square Enix ha già confermato che il prossimo 29 marzo verrà trasmessa una diretta dedicata alla celebrazione del decimo anniversario di NieR. Stando a diversi rumor, in quel giorno potremmo assistere a diversi annunci, compresa la remastered del primo storico titolo. Proverete il titolo mobile creato da Yoko Taro? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.