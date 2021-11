Skate 2 è retrocompatibile su Xbox, EA festeggia spengendo i server

Nella giornata di ieri, insieme agli oltre 70 giochi aggiunti all’elenco retrocompatibilità di Xbox è emerso anche Skate 2. Il ritorno del titolo di casa Electronic Arts è stato celebrato anche dall’account ufficiale Twitter, ma con una sgradita sorpresa riservata agli utenti fan della serie.

Come riportato sul social network, infatti, l’account ufficiale della serie ha celebrato il ritorno di Skate 2 su console Xbox. Purtroppo però che dopo neanche un minuto, lo stesso account abbia comunicato la chiusura dei server, che avverrà tra meno di un mese. “In più, vi informiamo che dal 10 dicembre 2021 spegneremo i server di Skate 2 per PlayStation e Xbox. Non è una decisione facile e non la prendiamo a cuor leggero”, si legge nel messaggio affidato a Twitter. Il timing è sicuramente la parte più strana, anomala ma anche divertente ed è probabilmente un segno di come forse la comunicazione tra EA e Xbox non sia andata per il verso giusto.

Dunque: se in casa avete una copia fisica di Skate 2, sappiate che le vostre Xbox da ora in avanti riusciranno a leggerla e potrete giocarla. Se invece speravate di poter giocare online, vi invitiamo ovviamente a farlo prima della fatidica data in cui i server per le console Sony e Microsoft verranno spenti del tutto, impedendo così a tutti di poter giocare online.

Additionally, we’re providing a heads up that on December 10, 2021, we will be turning off the Skate 2 online servers for PlayStation and Xbox. It’s not an easy decision and not something we take lightly. For more info check: https://t.co/98V9WH3W8C — skate. (@skateEA) November 15, 2021

La serie Skate, comunque sia, prima o poi tornerà. A giugno del 2020 infatti Electronic Arts comunicò al mondo di essere al lavoro su un nuovo gioco del franchise, mentre a gennaio 2021 venne data comunicazione che l’intero progetto è stato affidato ad un nuovo studio di Vancouver, chiamato Full Circle. Lo studio è guidato da Daniel McCulloch, che negli ultimi 15 anni ha lavorato con Microsoft prima di unirsi al team del nuovo studio che si occuperà del prossimo Skate.