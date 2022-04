Alla fine i rumor erano veri: Electronic Arts ha davvero dato il via ai primi test di Skate 4. Su Twitter è infatti emerso un video che mostra il nuovo gioco della serie. Rilanciato da diversi insider e giornalisti vicini all’ambiente di sviluppo, il filmato mostra una versione ancora acerba del gioco, ma conferma nuovamente come il titolo non solo sia ancora in sviluppo, ma anche di come nei piani del publisher ci sia la volontà di catturare lo spirito della serie.

Il filmato mostra uno Skate 4 ancora privo di tantissimi elementi di gioco e ovviamente di un dettaglio grafico soddisfacente. Nonostante ciò, secondo Jeff Grubb, il gameplay proverebbe ciò che è stato comunicato negli ultimi mesi. “Questo video è in linea con quello che ho sentito da alcune persone, ovvero come Electronic Arts stia lavorando per assicurarsi che il gioco rispetti lo spirito della serie, che è probabilmente uno degli aspetti più importanti quando parliamo di una serie come questa”, si legge nel cinguettio lanciato dal giornalista di GamesBeat.

Ovviamente da questo video è impossibile giudicare la bontà completa del progetto. Per Jeff Grubb le animazioni sono fluide ed Electronic Arts sta lasciando margine di manovra al team di sviluppo per sperimentare diversi prototipi. Ulteriori dettagli su Skate 4 non saranno pubblicati a breve, ma Grubb ha dichiarato di essere entrato a conoscenza di alcune feature del gioco, tra cui una modalità collaborativa online.

This is Skate 4 pre-alpha footage. This is in line with what I've heard about where the game is at from multiple people. They're trying to get the feel right, which is probably the most important aspect of a Skate game. https://t.co/AXNV2Agk6z pic.twitter.com/nUINhghxLg — Jeff Grubb (@JeffGrubb) April 20, 2022

I lavori su Skate 4 sono cominciati ufficialmente nel giugno del 2020. Al timone del progetto è presente Full Circle, uno studio di sviluppo di proprietà di Electronic Arts che si trova a Vancouver ed è guidato dall’ex General Manager di Xbox Live Daniel McCulloch, che ha lavorato in Microsoft per ben 15 anni. La data di uscita (e anche solo la finestra di lancio) restano per ora sconosciute. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.