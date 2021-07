Skate: il nuovo capitolo sembra incredibile! Open world e i primi dettagli

Qualche tempo fa, per la gioia degli amanti della serie, fu annunciato finalmente un nuovo capitolo della serie Skate. Questo quarto capitolo fu vociferato già anni fa, quando a poco tempo del terzo capitolo EA sembrava intenzionata a produrne una quarta iterazione. Le notizie ufficiale non arrivarono mai, fino al giorno in cui il director del progetto, Deran Chung, si è presentato in video e ha annunciato al mondo intero che uno dei brand sullo skateboard più amati stava per tornate.

In attesa di poter vedere qualcosa di più sul gioco, il team di sviluppo del nuovo Skate ha pubblicato un nuovo video per aggiornarci sullo stato del gioco. Sfortunatamente non ci è stato mostrato ancora nulla per quanto riguarda il gameplay del gioco, ma nel nuovo video possiamo vedere le reazioni di una serie di persone che hanno avuto la fortuna di mettere gli occhi per primi su quello che è uno dei titoli più attesi da tutti gli amanti della disciplina dello skateboarding.

Quel che riceviamo da questo video, quindi, sono solo alcune reaction e una sere di informazioni su quello che sarà il quarto capitolo della serie Skate. C’è chi, guardando spezzoni di gameplay, non riesce a mantenere alcuna poker face, definendo quanto visto un qualcosa di magnifico. C’è anche chi menziona la presenza di una struttura open world, una novità che si sposerebbe benissimo con il concetto di poter andare ovunque si voglia a sfoggiare una serie di trick.

Dalle informazioni che riceviamo da questo nuovo video, sembra apparire che il nuovo Skate abbia una grafica davvero molto realistica e una sistema di personalizzazione capace di dare libero sfogo a tutte le necessità di creazione dei giocatori. Purtroppo il nuovo Skate non sarà presente al prossimo EA Play atteso per il 22 luglio, per questo sembra che ci sarà ancora un po’ da aspettare prima di vedere un primo gameplay ufficiale del gioco.