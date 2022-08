Come già annunciato da Electronic Arts, Skate sarà disponibile gratuitamente. I motivi però dietro questa scelta non sono da ricercarsi in motivi di monetizzazione complessa, ma semplicemente per fare presa sui giovani. A svelarlo è direttamente il publisher, annunciando la sua decisione nella consueta call finanziaria dedicata ad azionisti e investitori.

Secondo le dichiarazioni di Electronic Arts, l‘obiettivo è quello di catturare l’attenzione delle generazioni Z e generazioni Alpha, le più giovani. Secondo le dichiarazioni di Laura Miele, EA Chief Operating Officer, Skate è studiato per essere proprio più appetibile da quel tipo di giocatori, in base a come sono connessi socialmente e come fruiscono dei vari contenuti. Lo sforzo del team è dunque quello di consegnare un gioco che sia il più perfetto possibile per i più giovani giocatori esistenti.

C’è un motivo dietro questa scelta: secondo il CEO Andrew Wilson al momento i videogiochi sono i prodotti preferiti delle generazioni Z e generazioni Alpha. In soldoni: se c’è da scegliere qualcosa a livello di intrattenimento, i giovani non ripiegherebbero su serie TV, musica, cinema o letteratura, ma sui videogiochi. “Amano giocare con gli amici, amano restare in contatto con la famiglia: E creano contenuti ogni giorni, incentrati sulle loro esperienze gaming”, ha continuato il CEO di Electronic Arts.

Rendere free-to-play Skate influirà anche sulla base dei giocatori: i più giovani non hanno molto reddito a disposizione e con il costo della vita in aumento, un videogioco gratis ha sicuramente più facilità di entrare in contatto con una platea di persone. In aggiunta, la disciplina dello skateboard è ancora oggi molto famosa ed è un linguaggio universale, conosciuto praticamente da tutti, sia da chi mastica la materia e sia da chi invece conosce lo sport solamente di nome. Se la scelta di EA si rivelerà vincente, però, lo sapremo solamente una volta che il gioco sarà disponibile sul mercato.