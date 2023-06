Ormai stavamo perdendo la speranza, ma Skull and Bones sembra essere vicino a venire alla luce: durante lo Ubisoft Forward è stata, infatti, annunciata la closed beta, prevista dal 25 al 28 agosto di quest’anno. Nonostante ciò, non è ancora stata svelata una data d’uscita per il titolo, che come probabilmente sapete sarebbe dovuto essere rilasciato anni fa.

In Skull and Bones, i giocatori potranno guidare la propria nave pirata attraverso un’ampia regione oceanica open-world per cercare tesori e prede lucrative, affondando e abbordando navi.

Il progetto, che potremmo definire tormentato, è stato inizialmente descritto come un titolo incentrato sul multiplayer, anche se Ubisoft ha successivamente rivelato che il gioco conterrà alcuni elementi narrativi. Questi vengono presentati in sequenze investigative e permettono ai giocatori di scoprire ulteriori dettagli e contesto per l’area dell’Oceano Indiano in cui operano.

Inizialmente concepito come un’espansione di Assassin’s Creed 4: Black Flag nel lontano 2013, Skull and Bones si è poi trasformato in uno spin-off MMO prima di diventare completamente un gioco indipendente annunciato nel 2017 per un rilascio nel 2018. Ebbene, siamo al 2023 e del gioco ancora non vi è traccia, portandoci più volte a pensare che sarebbe stato cancellato.