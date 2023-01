Sono passati quasi sei anni dal primo annuncio di Skull and Bones. Era l’E3 del 2017, e all’Orpheum Theatre d Los Angeles Ubisoft annunciò tutta una serie di propri titoli che avrebbero visto la luce da lì a pochi anni dopo. Purtroppo un paio di quelle produzioni annunciate su quel palco non sono ancora tra di noi, e insieme al tanto atteso Beyond Good and Evil 2, c’era anche il gioco sui pirati, già rimandato per ben sei volte.

In queste ore ci giungono nuovamente brutte notizie su Skull and Bones, e a rivelarne l’infausto destino è stata direttamente Ubisoft. Il colosso francese ha annunciato che nel momento attuale si sta trovando a fronteggiare parecchie sfide, “poiché l’intera industria videoludica continua a spostarsi sempre di più verso i grandi franchise e titoli dalla lunga durata che possono ottenere le attenzioni dei giocatori di tutto il mondo, attraverso piattaforme e modelli di business ben specifici”.

A causa di queste nuove sfide, Ubisoft ha deciso di rinviare nuovamente Skull and Bones, con il gioco dei pirati che non uscirà prima del mese di marzo 2024. La compagnia ha affermato che questi nuovi tempi di sviluppo stanno permettendo al team di lavorare ancora meglio sul gioco, rendendolo migliore su tanti aspetti, tanto che lo studio è sicuro che i giocatori rimarranno piacevolmente sorpresi dall’evoluzione che sta avendo questo titolo.

Skull and Bones non è l’unico gioco che ha subito un contraccolpo da questa rinnovata politica di Ubisoft. A quanto pare, infatti, la compagnia avrebbe cancellato anche 3 giochi che non erano ancora stati annunciati pubblicamente; mentre al momento l’interesse maggiore di Ubisoft è quello di trovare la giusta chiave di volta per trattare al meglio le proprie IP più importanti come Assassins’ Creed, Far Cry, Ghost Recon, Rainbow Six e The Division.

