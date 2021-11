Skull & Bones non è morto: un piccolo passo avanti nello sviluppo

A differenza di Beyond Good & Evil 2, che sembrerebbe oramai prossimo alla cancellazione, Skull & Bones sembra fare piccoli passi in avanti. Il gioco di Ubisoft Singapore era rimasto in uno stato di ibernazione totale, almeno per quanto riguarda le informazioni al pubblico: annunciato durante l’E3 2017 è infatti poi sparito dai radar, ma oggi l’insider e giornalista Tom Henderson ci ha informati di una novità piuttosto importante.

I continui rinvii che hanno afflitto Skull & Bones, con la sua finestra di lancio spostata di diversi anni fiscali praticamente fin dal suo annuncio non hanno fatto ben sperare per il futuro del gioco. Il progetto, che tra l’altro era in lavorazione per PS4 e Xbox One (ma che a questo punto probabilmente sarà pubblicato cross gen o solo per console di nuova generazione) sembrava letteralmente bloccato, ma stando a quanto appreso da Henderson qualcosa si muove. In Ubisoft Singapore sarebbero infatti pronti a passare dallo stato di beta, almeno internamente.

Cosa significa tutto ciò? Che con molta probabilità Skull & Bones è praticamente pronto a tornare a mostrarsi al pubblico. Se la fase beta infatti venisse confermata, le possibilità di poter vedere il gioco di casa Ubisoft durante l’estate, magari proprio in occasione del prossimo E3, sono davvero molto alte. E a quel punto ci sarebbe molta curiosità: in 4 anni infatti il gioco potrebbe essere stato cambiato radicalmente e potremmo assistere ad un rework quasi totale dell’intero progetto.

Skull and Bones is entering it's internal Beta "soon" – The time frame was indicated as Q1 2022.

Maybe we'll actually see it at E3 2022? pic.twitter.com/A9vERGTWA0

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 14, 2021