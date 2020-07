Skull & Bones: sviluppo riavviato, diventerà un gioco a servizi

Giusto un paio di giorni fa abbiamo potuto goderci l’evento Ubisoft dedicato ai titoli in uscita prossimamente come l’attesissimo Assassin’s Creed Valhalla o l’incredibile Far Cry 6 con l’attore statunitense Giancarlo Esposito. Nonostante l’evento, molti videogiocatori di tutto il mondo hanno cominciato a pensare dove fosse finito quel Skull & Bones presentato nel lontano 2017 e ad oggi scomparso totalmente dai radar. Già ad inizio anno infatti, Jason Schreier aveva dichiarato sul suo profilo Twitter ufficiale che il titolo stava navigando letteralmente in cattive acque.

Il progetto infatti sembra essere stato cancellato e riavviato più volte, ritardando inevitabilmente il suo lancio. Stando ad una fonte interna allo studio che ha parlato solo a condizione di rimanere anonima, Skull & Bones ha faticato a trovarsi uno spazio dedicato nel mondo degli open world targati Ubisoft. Proprio l’anno scorso si è presa la decisione di partire di nuovo da zero e portandolo nella strada dei game as a service concentrandosi di conseguenza maggiormente sulla collaborazione online tra utenti con un mondo di gioco che dovrebbe evolversi con il passare del tempo attraverso diversi e costanti update.

Secondo la redazione di VideoGamesChronicle inoltre, sembrerebbe che per la parte dello “storytelling” abbiano attuato qualcosa di molto simile a quello che sta facendo Epic Games con il suo Fortnite, in modo tale da attirare più gente possibile. A capo del progetto dovrebbe esserci Elisabeth Pellen famosa per aver lavorato allo sparatutto XIII ed a Splinter Cell: Pandora Tomorrow.

Insomma, che sia il 2021 l’anno buono per avere tra le mani questo promettente progetto targato Ubisoft? Solo il tempo ce lo dirà, intanto speriamo vivamente che Skull & Bones possa davvero davvero diventare un grosso baule pieno di pietre preziose. Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando anche voi il titolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Skull & Bones ed i giochi targati Ubisoft.